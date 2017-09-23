الشرطة توزع "كراسات وكشاكيل" مدرسية على المارة بأسيوط

بالصور.. بالونات وحلوى في استقبال طلاب المدارس الخاصة ببورسعيد

أسيوط- أسامة صديق:

شهد ميدان الحرب والسلام بوسط مدينة أسيوط، صباح اليوم السبت، قيام ضباط شرطة بمديرية أمن أسيوط ‪بتوزيع كشاكيل وكراسات وجداول الحصص.

واستوقف أمناء وأفراد الشرطة المارة والسيارات والدراجات البخارية، ووزعوا الكراسات والكشاكيل على الطلاب، واولياء الأمور.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بدعم التلاميذ والطلاب والأسر في بداية الدراسة، وفي إطار توجيهات اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط.