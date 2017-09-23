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بالصور.. بالونات وحلوى في استقبال طلاب المدارس الخاصة ببورسعيد

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بالصور.. بالونات وحلوى في استقبال طلاب المدارس الخاصة ببورسعيد بالصور.. بالونات وحلوى في استقبال طلاب المدارس الخاصة ببورسعيد

مصراوي Masrawy

بالصور.. بالونات وحلوى في استقبال طلاب المدارس الخاصة ببورسعيد

09:58 ص السبت 23 سبتمبر 2017

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الشرطة توزع

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الشرطة توزع "كراسات وكشاكيل" مدرسية على المارة بأسيوط

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبلت عدد من المدارس الخاصة بمحافظة بورسعيد، طلابها، اليوم السبت، بأجواء احتفالية في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

وتزينت المدرسة اليونانية التابعة للكنيسة بالبالونات والزينة وتوزيع الحلوى على الطلاب عند دخولهم إلى فناء المدرسة، أعقبها اصطفاف الطلاب في طابور الصباح، ثم ترديد عدد من الأغاني الوطنية تحت شعار: "كلنا مصريين".

وحرصت إدارة المدرسة اليونانية في اليوم الأول للعام الدراسي على تكريم الطلاب المتفوقين من صفوف الثالث والرابع الابتدائي، ومنحهم شهادات تقدير لتشجيعهم، كما تم تكريم المتفوقين رياضيا من الطلاب، واختتم طابور الصباح بالتقاط صور تذكارية للطلاب المتفوقين مع إدارة المدرسة والإداريين.

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