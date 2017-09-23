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بدء التصويت لاستفتاء استقلال كردستان العراق في الخارج

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بدء التصويت لاستفتاء استقلال كردستان العراق في الخارج بدء التصويت لاستفتاء استقلال كردستان العراق في الخارج

مصراوي Masrawy

بدء التصويت لاستفتاء استقلال كردستان العراق في الخارج

09:59 ص السبت 23 سبتمبر 2017

بدء التصويت لاستفتاء استقلال كردستان العراق في الخارج

الانتخابات والاستفتاء

أربيل، كردستان ( د ب أ)

أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق السبت، عن بدء عملية التصويت لاستفتاء استقلال كردستان في الخارج، مبينة أن العملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن المتحدث باسم المفوضية شيروان زراري قوله إن "عملية التصويت لاستفتاء استقلال كردستان بدأت اليوم في الخارج"، مبينا أن "عملية التصويت ستكون إلكترونية وتعتمد على وثيقة شهادة الجنسية العراقية كشرط للتصويت".

وأضاف زراري أن "العملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام"، لافتا إلى أنه "لم يعرف عدد الاشخاص الذين يحق لهم التصويت في الخارج لعدم وجود إحصائية دقيقة".

وتعارض بغداد بشدة استفتاء 25 سبتمبر الجاري الذي أثار أيضا قلق الدول المجاورة للعراق (تركيا وإيران وسوريا) بسبب مخاوف من أن يشجع ذلك أقلياتها الكردية على الانشقاق.

وحذرت تركيا المجاورة من أنها ستدرس فرض عقوبات على كردستان بسبب الاستفتاء، وحثت الولايات المتحدة القادة الأكراد على إلغاء التصويت، خشية من أن يؤدي ذلك إلى تأجيج الاضطرابات الاقليمية ويشتت الانتباه عن الحملات التي تقوم بها للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وكانت اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان أعلنت أول أمس الخميس، في بيان صادر عن اللجنة، أن الاستفتاء سوف يقام في موعده، وأن الإقليم منفتح على استمرار الحوار مع بغداد.

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مصراوي Masrawy

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