"تعليم المنيا": انتظام مليون و300 ألف طالب في المدارس

المنيا ـ ريمون الراوي:

أعلن رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن 3 آلاف مدرسة استقبلت مليون و300 ألف طالب وطالبة اليوم السبت، في العام الدراسي الجديد 2017-2018.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات صحفية اليوم، دخول 44 مدرسة الجديدة الخدمة، مابين إحلال وتجديد وبناء جديد، تضم 707 فصول دراسية وجار إنشاء 81 مدرسة جديدة، من المنتظر دخولها الخدمة الفصل الدراسي الثاني أو العام المقبل.

وأضاف "عبدالحميد"، أنه تم توزيع الكتب الدراسية على المدارس بنسبة 100% للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، و90 % للمرحلة الثانوية فنية وعامة.