انطلاق العام الدراسي الجديد في 2743 مدرسة بسوهاج

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استقبلت مدارس محافظة سوهاج اليوم السبت، الطلاب والطالبات تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد

وقال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم: إنه "تم الانتهاء من تجهيز 2743 مدرسة تضم 24 ألفًا و618 فصلاً لاستقبال مليون و45 ألفا و518 طالبا وطالبة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والمدارس الفنية بكافة المدارس".

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وأضاف "عبد المنعم" أنه شدد على رؤساء الأحياء والمدن بالاهتمام بالمنظر الحضاري ورفع أي مخلفات من محيط المدارس، وتم التاكيد على وصول مياه الشرب والكهرباء بكافة المدارس، وأن هناك تأمين من مديرية أمن سوهاج للطلاب لمنع حدوث أي مكروه.

وصرح عمر شلتوت مدير التعليم بمحافظة سوهاج، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد، موضحًا أن لجان من المديرية تمر على المدارس، مشيرًا إلى وصول 79% من الكتب المدرسية وسيتم تسليمها للتلاميذ.