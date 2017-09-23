حركة المرور: سيولة مرورية بمحاور وميادين العاصمة والجيزة

كتب - فتحي سليمان:

شهدت حركة السير صباح اليوم السبت، كثافات مرورية متحركة ومعدلات سير طبيعية على كافة المحاور بالقاهرة الكبرى.

وشهدت القاهرة معدلات سير طبيعية وسيولة مرورية على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تسير بصورة هادئة ولا توجد أية أعطال أو مصادمات ولا يُنصح بتعديل مسارات القادم من شارع الثورة في الاتجاهين لأنه يعمل بصورة جيدة كما هو الأمر بمحور المشير في الاتجاهين.

وتسير الحركة المرورية بشكل جيد بكل من شارع "صلاح سالم-العروبة الأوتوستراد" وكوبري أكتوبر؛ وذلك في الاتجاهين القادم والمتجه، بينما يسود الهدوء على كافة المحاور.

وظهرت بعض التكدسات الخفيفة أعلى الطريق الدائري الزراعي المتجه إلى مطلع بنها.

وفِي الجيزة شهدت حركة السيارات سيولة مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارع الهرم وفيصل والجامعة والنيل.

وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أي مسارات لقائدي السيارات.