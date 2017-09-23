كثافات مرورية بمدينة نصر اثر كسر في ماسورة مياه

كتب - علاء عمران:

أدى كسر في إحدى مواسير المياه الرئيسية في مدينة نصر إلى ظهور كثافات مرورية صباح السبت.

وأفادت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأن منطقة واقعة بنهاية شارع مكرم عبيد في مدينة نصر شهدت كثافات مرورية بسبب المياه التي غمرت سارع نور بهجت المتفرع من سمير عبد الرؤوف نهاية مكرم عبيد مع مصطفي النحاس.

وأمر اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة لمرور القاهرة بسحب المياه وإصلاح الماسورة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.