القوات العراقية تستكمل تحرير مناطق شرقي دجلة في محافظة صلاح الدين

تكريت، العراق (د ب ا)

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم السبت أن القوات العراقية استكملت تحرير مناطق شرقي دجلة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.ا) أن" القوات العراقية وصلت إلى الجهة الثانية المقابلة لقرية الزوية بعد أن نجحت صباح اليوم بتحرير سلسلة من القرى المحاذية للنهر، وهي سديرة سفلى وأصبيح تحتاني، وبدأت الاستعداد للهجوم على ناحية الزاب بمحافظة كركوك، 250كلم شمال بغداد."

وأضاف أن "القوات العراقية شرعت صباح اليوم بالهجوم من محورين لتحرير قرى الزوية والنمل والمسحك، والواقعة بين ضفة نهر دجلة الغربية وجبال مكحول، وتقدمت من منطقة الخانوكه جنوبي الشرقاط ومن مفرق الزوية على طريق تكريت الموصل، 280 كلم شمال بغداد، موضحا أن المقاومة ضعيفة جدا والتقدم سريع تحت غطاء من الطيران المروحي وبمشاركة واسعة من سلاح المدرعات".

وأشار إلى أن" خسائر داعش بلغت 12 قتيلا تم العثور على جثثهم، وتدمير عدد من الاليات والسيارات المفخخة المركونة على جوانب الطرق، ورفع عشرات العبوات واصابة سبعة من القوات الامنية بجروح".