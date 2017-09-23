أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط متهم جديد في "مذبحة الشيخ مكرم" بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط متهم جديد في "مذبحة الشيخ مكرم" بسوهاج

09:35 ص السبت 23 سبتمبر 2017

تعبيرية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، اليوم السبت، القبض على عامل متهم في مذبحة الشيخ مكرم، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلين بسبب خصومة ثأرية، تم التحفظ على المتهم وبحوزته بندقية آلية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بضبط أحد المتهمين في واقعة الشيخ مكرم.

وتبين أن تحريات المباحث الجنائية وفرع الأمن العام بسوهاج، بالاشتراك وضباط وحدة مباحث المركز، دلت على قيام "ي. م. أ" وشهرته "إسلام" 18 عاما، عامل – ويقيم بنجع عبدالله بالشيخ مكرم، واشتراكه في واقعة إطلاق أعيرة نارية، بين بعض أفراد عائلتي "الطرامنة" و"الشواخين"، نتج عنه مقتل 4 أشخاص من العائلة الثانية وكذا طفلين تصادف مرورهما بالمكان ولا ينتميان لأي من العائلتين بسبب ارتباط العائلتين بالحادث الثأري المحرر عنه المحضر رقم 4513 إداري المركز لسنة 2016.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على 111 متهما هاربين من أحكام قضائية في القليوبية

    أخبار

  • الانتهاء من توصيل المرافق لمدرسة "مباني عنيبس" بسوهاج

    أخبار

  • بلاغ يتهم عصابة مسلحة ليبية باختطاف مصري وطلب فدية

    أخبار

  • القبض على عصابة تخصصت في سرقة أبواب المقابر الحديدية بالقليوبية

    أخبار

إعلان

27119b84dc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر