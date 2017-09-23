ضبط متهم جديد في "مذبحة الشيخ مكرم" بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، اليوم السبت، القبض على عامل متهم في مذبحة الشيخ مكرم، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلين بسبب خصومة ثأرية، تم التحفظ على المتهم وبحوزته بندقية آلية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بضبط أحد المتهمين في واقعة الشيخ مكرم.

وتبين أن تحريات المباحث الجنائية وفرع الأمن العام بسوهاج، بالاشتراك وضباط وحدة مباحث المركز، دلت على قيام "ي. م. أ" وشهرته "إسلام" 18 عاما، عامل – ويقيم بنجع عبدالله بالشيخ مكرم، واشتراكه في واقعة إطلاق أعيرة نارية، بين بعض أفراد عائلتي "الطرامنة" و"الشواخين"، نتج عنه مقتل 4 أشخاص من العائلة الثانية وكذا طفلين تصادف مرورهما بالمكان ولا ينتميان لأي من العائلتين بسبب ارتباط العائلتين بالحادث الثأري المحرر عنه المحضر رقم 4513 إداري المركز لسنة 2016.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.