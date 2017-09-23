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مدارس بني سويف تفتح أبوابها في أول أيام العام الدراسى الجديد

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مدارس بني سويف تفتح أبوابها في أول أيام العام الدراسى الجديد مدارس بني سويف تفتح أبوابها في أول أيام العام الدراسى الجديد

التحرير

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اسقبلت مدارس محافظة بني سويف، اليوم السبت، والتي تعمل بنظام الفترتين، الطلاب في أول أيام العام الدراسى الجديد.

وقالت سهام يوسف عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم: إن "المديرية استعدت لبدء العام الدراسي، بعدد 2300 مدرسة فى مختلف المراحل بإجمالي 16500 فصلًا، وذلك لاستقبال 685 ألف طالبا وطالبة، والانتهاء من صيانة 69 مدرسة ودخول 21 مدرسة جديدة الخدمة التعليمية هذا العام.

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وأشارت "سهام" في تصريحات صحفية إلى أنه تم حل العديد من المشاكل وآخرها مدرسة إهناسيا الخضراء الابتدائية، وبناءً على رغبة أولياء الأمور ستبدأ الدراسة بنفس المدرسة حرصًا على الطلاب، وكذلك مدرستي الشروق الرسمية للغات والشهيد أحمد محمد عبده على مبارك سابقا.

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التحرير

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