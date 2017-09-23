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2097 مدرسة تستقبل 703 آلاف طالب في أول أيام الدراسة بكفر الشيخ

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2097 مدرسة تستقبل 703 آلاف طالب في أول أيام الدراسة بكفر الشيخ 2097 مدرسة تستقبل 703 آلاف طالب في أول أيام الدراسة بكفر الشيخ

التحرير

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استقبلت مدارس كفر الشيخ والبالغ عددها 2097 مدرسة، 703 آلاف طالب تابعبن لـ13 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وذلك في أول أيام العام الدراسى الجديد.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برئاسة صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، غرفة عمليات لمتابعة أول أيام الدراسة لمواجهة أية مشاكل تعيق انتظام العملية التعليمية.

دراسة

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وكان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، قد أعد خطة أمنية متكاملة تشمل إدارات المرور والمرافق والتموين وإدارة البحث الجنائي والعنف ضد المرأة، وذلك بهدف تأمين المدارس والمعاهد والجامعات في إطار الاستعدادات الأمنية للعام الدراسي الجديد.

وكلّف مدير الأمن، إدارة المرور بالمتابعة الميدانية الشاملة وتواجد كافة الضباط على مدار اليوم الدراسي كاملًا، خاصة أثناء الصباح الباكر وأوقات الذروة، لمتابعة سهولة الحركة المرورية وانتظامها، وتكثيف الخدمات في المواقف والقطاعات على الطرق الرئيسية. 

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التحرير

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