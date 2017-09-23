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بدء العام الدراسي الجديد وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم

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مصراوي Masrawy

بدء العام الدراسي الجديد وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم

09:07 ص السبت 23 سبتمبر 2017

بدء العام الدراسي الجديد وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم

العام الدراسي الجديد

القاهرة- (أ ش أ):

بدأ اليوم العام الدراسي الجديد 2017 / 2018 في المدارس التي تعمل يوم السبت علي أن تلحقها غدا المدارس التي تحصل علي اجازة اليوم، وذلك وسط استعدادات مكثفة من جميع إدارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي شكلت لجان متابعة قامت بزيارات مفاجئة لعدد من مدارس الجمهورية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال التلاميذ علي مدار الايام القليلة الماضية.

وفي سياق استعداد وزارة التعليم للدراسة، أصدرت الإدارة المركزية للأمن منشورًا للمديريات التعليمية لتنفيذ مجموعة من التعليمات بكل دقة داخل المنشآت التعليمية، حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بها، ومنها التأكيد على وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والإلمام التام بالمهام والمسئوليات لكافة الجهات المعنية (كل فيما يخصه) واتباع نظام يرصد الأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس، وتنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والتأكد من وجود مياه جارية فى دورات المياة داخل المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها.

وأكدت وزارة التعليم ضرورة الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية، وتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية.

كما أكدت الوزارة، المرور خلال طابور الصباح بالمنشآت التعليمية بشكل يومى ومتابعة نسب الغياب، والاستفسار عن أسباب الغياب، والتنبيه المشدد على ضرورة حصر الطلاب الذين لديهم عوامل خطورة (الطلاب المصابون بالأمراض المزمنة)، ومتابعتهم، وسرعة التعامل معهم فى حال ظهور أى من أعراض الأمراض المعدية عليهم، وكذلك متابعة تغيبهم عن فصول الدراسة.

كما تم التنبيه على ضرورة التأكيد على قيام كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ ومتابعة أدوارها طبقًا لخطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

أما عن متابعة طباعة الكتب الدراسية ، فقد أكدت وزارة التعليم أنه تم الانتهاء من إجمالى طباعة (99%) من الكتب الدراسية للعام الدراسى 2017/ 2018.

هذا المحتوى من

Asha

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