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6 نصائح لتنظيف "اللاب توب" بشكل سريع

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مصراوي Masrawy

6 نصائح لتنظيف "اللاب توب" بشكل سريع

09:13 ص السبت 23 سبتمبر 2017

6 نصائح لتنظيف "اللاب توب" بشكل سريع

 كتب - هشام عواض:

الكمبيوتر أصبح جزء من حياتنا، نعتمد عليه في الترفيه والتعلم والعمل والتواصل مع الأصدقاء وغيرها من الأمور، وهذا ما يعرضه للاتساخ باستمرار بالغبار والجراثيم والبكتريا، وتصبح مهمة تنظيفه أمرًا هامًا.

وهناك نصائح تمكنك من العناية وتنظيف جهازك "اللاب توب"، بشكل سريع، بحسب موقع "dummies" المختص بالتكنولوجيا.

- أوقف تشغيل اللاب توب
قبل القيام بأعمال التنظيف، عليك فصل الكهرباء عن جهازك بالكامل، والتحقق من توصيات الشركة المصنعة له حول عملية تنظيف الجهاز.

- تنظيف الشاشة
استخدام قطعة صغيرة مبللة ومررها على سطح الشاشة، كما يمكن الاستعانة بسائل تنظيف الشاشات الذي يتوفر في محلات الصيانة، وإذا لم يتوفر هذا، فالقماشة المبلولة ستفي بالغرض، وتجنب استخدام المواد التي تحتوي على الكحول.

- تجنب وسائل التنظيف مثل البخاخ
هذا أمر ضروري لأن الخاخ يمكن أن يدفع بالماء أو سائل التنظيف إلى داخل الجهاز، ويتسبب فى تلفه، وبديلًا عن هذا فاستخدام قطعة قماش ناعمة أفضل وآمن على جهازك، ولا تستخدم المناديل الورقية أو القماش الخشن، حتى لا تتسبب في إحداث خدوش بالشاشة.

- تنظيف الأزرار
لإزالة الغبار وبقايا الطعام العالقة بين أزار الكمبيوتر، يمكنك استخدام فرشاة أسنان ناعمة لهذا الغرض، وتنصح العديد من الشركات تجنب استخدام شفاطات الهواء لأنها قد تكون ضارة بجهاز الكمبيوتر المحمول.

- لتنظيف لوحة المفاتيح شديدة الاتساخ
أحيانًا تكون هناك كمية من الأوساخ متكدسة تحت أزرار لوحة المفاتيح، فيفضل فك الأزرار واحدًا تلو الآخر وتنظيف ما تحتها بقطعة قطن مبللة بسائل التنظيف، مع الانتباه إلى ضرورة قراءة التعليمات حول كيفية فك وتركيب أزار لوحة التحكم.

- تجفيف جهاز الكمبيوتر
قبل إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، يجب التأكد أنه تم تجفيفه بشكل كامل، لأن السوائل والرطوبة يمكن أن تتسبب بتلفه في حال توصيله بالكهرباء.

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