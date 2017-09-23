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إيران تختبر صاروخا باليستيا جديدًا

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إيران تختبر صاروخا باليستيا جديدًا إيران تختبر صاروخا باليستيا جديدًا

مصراوي Masrawy

إيران تختبر صاروخا باليستيا جديدًا

08:38 ص السبت 23 سبتمبر 2017

إيران تختبر صاروخا باليستيا جديدًا

طهران- (د ب أ):

اختبرت إيران بنجاح صاروخا باليستيا جديدا، يمكن أن يحمل العديد من الرؤوس الحربية ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر،بحسب وكالة أنباء فارس.

ونشر موقع irib news الإيراني شريطا مصورا عن إطلاق الصاروخ الباليستي.

وكشفت طهران خلال عرض عسكري في الذكرى السابعة والثلاثين لبدء الحرب العراقية الإيرانية عن صاروخ بالستي جديد طويل المدى قادر على حمل رؤوس حربية.

فيما أكد الرئيس حسن روحاني على استمرار بلاده في تعزيز قدراتها العسكرية.

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مصراوي Masrawy

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