اليوم.. محاكمة سائق متهم بذبح زوجته وطفلتيه في البسانين بسبب هدية الفلانتين

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة السائق المتهم بذبح زوجته وطفلتيه بسبب هدية "الفلانتين".

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته وطفلتيه ذبحاً بسبب هدية "الفلانتين"، داخل شقته بالبساتين.

واعترف المتهم بأن خلافات زوجية بينه وبين زوجته وراء ارتكاب الجريمة، واشتدت الخلافات بينهما، الأمر الذى تطور إلى مشاجرة بينهما دفعته إلى قتل زوجته.

وأضاف المتهم: "زوجتى تسببت فى حبسى مرتين، بعد تحريرها محاضر فى قسم الشرطة تتهمه فيها بالتعدى عليها بالضرب، بسبب الخلافات بينهما، وهو ما تسبب فى وصول الأمر إلى أقصى درجات عدم التحمل.

وأوضح المتهم أنه أثناء تواجده بمسكنه وقعت مشادة بينه وبين زوجته بسبب هدية "الفلاتين"، الأمر الذى لم يتحمله وقرر التخلص منها بعدما تسببت فى حبسه أكثر من مرة وقتها بتسديد الطعنات لها حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم: "كانت مخلية حياتى جحيم، وكل شوية نكد وخناقات، وأول لما حصل بينا خلاف قتلتها، وبعد ما قتلتها لقيت العيال فى وشى قولت أنا كده كده هدخل السجن ومش هيلاقوا حد يربيهم روحت قتلتهم هما كمان، وحسبى الله ونعم الوكيل فيها هى اللى وصلتنى لكده".