أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة سائق متهم بذبح زوجته وطفلتيه في البسانين بسبب هدية الفلانتين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة سائق متهم بذبح زوجته وطفلتيه في البسانين بسبب هدية الفلانتين

08:18 ص السبت 23 سبتمبر 2017

اليوم.. محاكمة سائق متهم بذبح زوجته وطفلتيه في البسانين بسبب هدية الفلانتين

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة السائق المتهم بذبح زوجته وطفلتيه بسبب هدية "الفلانتين".

كانت نيابة جنوب القاهرة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته وطفلتيه ذبحاً بسبب هدية "الفلانتين"، داخل شقته بالبساتين.

واعترف المتهم بأن خلافات زوجية بينه وبين زوجته وراء ارتكاب الجريمة، واشتدت الخلافات بينهما، الأمر الذى تطور إلى مشاجرة بينهما دفعته إلى قتل زوجته.

وأضاف المتهم: "زوجتى تسببت فى حبسى مرتين، بعد تحريرها محاضر فى قسم الشرطة تتهمه فيها بالتعدى عليها بالضرب، بسبب الخلافات بينهما، وهو ما تسبب فى وصول الأمر إلى أقصى درجات عدم التحمل.

وأوضح المتهم أنه أثناء تواجده بمسكنه وقعت مشادة بينه وبين زوجته بسبب هدية "الفلاتين"، الأمر الذى لم يتحمله وقرر التخلص منها بعدما تسببت فى حبسه أكثر من مرة وقتها بتسديد الطعنات لها حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم: "كانت مخلية حياتى جحيم، وكل شوية نكد وخناقات، وأول لما حصل بينا خلاف قتلتها، وبعد ما قتلتها لقيت العيال فى وشى قولت أنا كده كده هدخل السجن ومش هيلاقوا حد يربيهم روحت قتلتهم هما كمان، وحسبى الله ونعم الوكيل فيها هى اللى وصلتنى لكده".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجنايات تستمع للشهود في محاكمة بديع و738 متهمًا بـ"فض رابعة"

    أخبار

  • "الجنايات" تستكمل غدًا محاكمة 739متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

    أخبار

  • 14 أكتوبر.. لجنة من وزارة السياحة تفحص قضية زهير جرانه

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 45 متهمًا في خلية "تفجير أبراج الضغط العالي" لـ 8 نوفمبر

    أخبار

إعلان

e86dfa8e61.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير