خبير: القوة التدميرية للقنبلة الهيدروجينية تعادل أكثر من 100 مرة قنبلة هيروشيما

برلين- (د ب أ):

حذر خبير نووي ألماني من القوة التدميرية التي يمكن أن تطلقها قنبلة نووية كورية شمالية إذا قررت بيونجيانج المضي قدما واختبار واحدة في المحيط الهادئ كما هدد النظام.

وقال أكسيل بيشلماير، الفيزيائي النووي في الجامعة التقنية في ميونخ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "القنابل الهيدروجينية الحديثة قوتها التدميرية تعادل أكثر من مئة مرة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما".

وقال بيشلماير إنه عقب تجارب نووية في المناطق النائية من المحيط الهادئ في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، اختفت بعض الجزر لأن الانفجار أدى إلى محوها تماما.

وأشار إلى إنه من المتوقع أن يحدث فقدان للكثير من الحياة البحرية في أعقاب التجربة الجديدة المحتملة بسبب موجات الانفجار الشديدة التي ستتبع أي تفجير.

وكان وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية ربما تختبر قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ.