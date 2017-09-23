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اليوم.. محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

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اليوم.. محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية اليوم.. محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

06:46 ص السبت 23 سبتمبر 2017

اليوم.. محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم السبت، محاكمة 170 متهما بالقضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

تضمن أمر إحالة المتهمين حصولهم بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بالتقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات باعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.

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