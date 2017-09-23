«أسعارها أغلى من الأسواق».. إقبال على معارض «عودة المدارس» بدمياط (صور)

التحرير

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كتبت - نجلاء بدر

شهدت أسواق بيع الملابس والمستلزمات الدراسية في محافظة دمياط، إقبالًا كبيرًا من قٍبل أولياء الأمور، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الأسعار.

ورصدت "التحرير" أسعار الحقائب المدرسية والتى بلغت المصرية منها ما بين 120 إلى 180 جنيهًا، والمستوردة 200 إلى 500 جنيهًا، فيما وصل سعر دستة الكراسات من 38 إلى 62 جنيهًا، وسعر الطقم المدرسية للبنات 300 جنيهًا، والأولاد من 200 إلى 475 جنيهًا.

قال أحمد شطا، بائع ملابس مدرسية في معرض عودة المدارس، إن حركة البيع أفضل من العام الماضي وما قبله، وهناك زيادة ملحوظة في الخامات تتراوح ما بين 20 إلى 30%، مشيرًا إلى أن التجار يضعون هامش ربح بسيط، للتيسير على أولياء الأمور.

من جانبها، قالت منيرة محمد، إحدى أولياء أمور: "الأسعار كلها غالية والقميص اللي كان بـ35 جنيها بقى بـ50 جنيه ومش نفس الخامة"، وعن معرض المستلزمات الدراسية المقام تحت إشراف محافظة دمياط، أكدت أنه لا يوجد فارق فى التسعيرة المعتمدة من قبل العارضين في المعرض والأسواق العامة بل على النقيض يشهد المعرض ارتفاعًا أكبر في الأسعار.

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يذكر أن الغرفة التجارية بدمياط افتتحت في 22 أغسطس الماضي، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، معرض مهرجان العودة للمدارس، بميدان الساعة ويضم أقساما متنوعة من الزي المدرسي للطلبة والطالبات والشنط المدرسية والأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، ويشارك بالمعرض عدد كبير من التجار وأصحاب محال بيع المستلزمات الدراسية.