أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الجنايات تستمع للشهود في محاكمة بديع و738 متهمًا بـ"فض رابعة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجنايات تستمع للشهود في محاكمة بديع و738 متهمًا بـ"فض رابعة"

03:55 ص السبت 23 سبتمبر 2017

كتب- عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إلى أقوال الشهود في محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الجنايات" تستكمل غدًا محاكمة 739متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

    أخبار

  • 14 أكتوبر.. لجنة من وزارة السياحة تفحص قضية زهير جرانه

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 45 متهمًا في خلية "تفجير أبراج الضغط العالي" لـ 8 نوفمبر

    أخبار

  • تأجيل إعادة محاكمة 15 متهمًا بأحداث "اقتحام مركز كرداسة الأولى" لـ9

    أخبار

إعلان

f5cff0ad97.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر