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الإدارية العليا تنظر أولى جلسات طعن ''دكروري'' على تخطيه رئاسة مجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

الإدارية العليا تنظر أولى جلسات طعن ''دكروري'' على تخطيه رئاسة مجلس الدولة

03:48 ص السبت 23 سبتمبر 2017

الإدارية العليا تنظر أولى جلسات طعن ''دكروري'' على تخطيه رئاسة مجلس الدولة

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه فى التعيين رئيساً للمجلس

وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

وكان دكروري قدم تقدم بتظلم إلى رئيس الجمهورية أكد خلاله أن القاضى ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسئوليته هي رفع الظلم بإسم الشعب عن كل الشعب.

كان الرئيس عبد الفتاح أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.

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