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اليوم.. محاكمة الفنان عمرو سعد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة الفنان عمرو سعد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

03:34 ص السبت 23 سبتمبر 2017

اليوم.. محاكمة الفنان عمرو سعد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة جنح الجديدة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو سعد، في واقعة إصداره شيكًا بدون رصيد للضرائب.

كان الفنان عمرو سعد، أصدر شيكًا بمبلغ مليون جنيه لصالح مأمورية ضرائب المهن الحرة بمدينة نصر، سدادًا للضرائب المستحقة عليه، وأثناء قيام مأمورية الضرائب بالاستعلام عن الشيك من البنك المسحوب عليه تبين أنه بدون رصيد.

وتقدمت مأمورية الضرائب بلاغًا لنيابة مصر الجديدة، اتهمت فيه الفنان عمرو سعد بإصداره شيكًا بدون رصيد للهروب من دفع الضرائب المستحقة عليه.

وحددت النيابة جلسة السبت، لنظر أولى جلسات محاكمته في الجنحة التي حملت رقم 5191 لسنة 2017، أمام محكمة جنح مصر الجديدة.

 

 

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