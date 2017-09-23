ضبط عامل انتحل صفة أمين شرطة بالأمن الوطني في أسيوط

أسيوط- أسامة صديق:

ألقي ضباط مباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، القبض على عامل انتحل صفة أمين شرطة بأسيوط.

تلقي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بتقدم "ج.ع.م"، 37 عاما، معلم، و خاله "س.م.أ.أ" 39 عاما ، عامل، مقيمين بقرية الأكراد، بقيام "م.ب.م.أ" 38 عاما ، عامل، ومقيم بمنطقة ظهر الحمام بقسم أول أسيوط ، بالنصب عليهما وانتحال صفة أمين شرطة بالأمن الوطني.

وتبين قيام "ف.ع.ح.م"، مقيم بذات الناحية، بتحريض العامل سالف الذكر، لوجود خلاف بين المبلغ الثاني والمحرض ، وبناء علي التحريات تم ضبط المتهم المذكور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. وحرر المحضر، وجاري العرض علي النيابة العامة.