انهيار 181 مبنى في مكسيكو سيتي جراء زلزال قوته 7.1 درجة

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

ارتفع عدد الأبنية المنهارة في مكسيكو سيتي إلى 181 بناية في أعقاب زلزال يوم الثلاثاء الذي بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر وتسبب في تشريد المئات في الشوارع أو العيش في مساكن مؤقتة.

واستنادا إلى مصادر حكومية محلية، ذكرت صحيفة "ريفورما" المكسيكية الرقم المعدل يوم الجمعة بعدما كانت تشير التقديرات الأولى إلى تهدم 38 مبنى. وتأكد وجود 52 حالة ضرر بالغ في بنايات أحد الأحياء بوسط المدينة فقط.

وقالت الصحيفة إنه علاوة على تلك المباني ذات الأضرار التي يصعب إصلاحها، هناك الكثير من المباني المهددة بالانهيار أو عرضة لهدم وشيك.

ويعاني أكثر من 3800 مبنى في العاصمة المكسيكية من أضرار من هذا النوع.

من ناحية أخرى، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك يوم الجمعة بيانا تشيد فيه بتعهد السلطات بمواصلة عمليات البحث تحت الأنقاض بحثا عن ناجين إلى أن يتم استنفاد كل الجهود.

كما دعت اللجنة السلطات العامة بوقف أي عمليات هدم إلى حين التأكد بما لا يدع مجالا للشك من عدم وجود ناجين تحت الحطام وأنه قد تم نقل جميع الجثث التي تم انتشالها بشكل آمن.

كان الدفاع المدني في المكسيك قد تعهد في وقت سابق من يوم الجمعة بعدم توقف أعمال البحث عن ناجين من الزلزال المدمر، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 286 على الأقل