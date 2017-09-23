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حول العالم في 24 ساعة

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حول العالم في 24 ساعة حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:37 ص السبت 23 سبتمبر 2017

حول العالم في 24 ساعة

الجيش السوري

إعداد – محمد الصباغ:

خصصت الولايات المتحدة نحو 700 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين داخل وخارج الأراضي السورية، كما توصل الجيش السوري وداعش لاتفاق يقضي بخروج المسلحين من مدينة حماة، وأكد مجلس الأمن الدولي معارضته لاستفتاء كردستان العراق.

1 - الولايات المتحدة تخصص نحو 700 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين

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نازحون سوريون على الحدود مع تركيا (أ ف ب)
أعلنت الولايات المتحدة تخصيص نحو 700 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين داخل وخارج الأراضي السورية، وتضمن برنامج المساعدات تخصيص حزم مساعدات مالية لمنظمات تعمل في دول المنطقة التي تأوى أكبر عدد من اللاجئين السوريين.
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2- المرصد السوري: اتفاق بين الجيش السوري وداعش لخروج المسلحين من حماة

الجيش السوري

قوات الجيش السوري (أرشيفية)
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الجيش السوري وتنظيم داعش ينهي وجود التنظيم الإرهابي في محافظة حماة وسط سوريا.
وأوضح المرصد أنه جرى التوصل لاتفاق بين قوات الجيش السوري و داعش، ينص على خروج المئات من عناصر التنظيم مع عوائلهم من القرى المتبقية تحت سيطرته في ريف حماة الشرقي، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مخيمات في شرق مدينة سلمية لمن تبقى من مواطنين في المنطقة لحين الانتهاء من عمليات تمشيط الريف الحموي الشرقي.
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3- مجلس الأمن الدولي يؤكد معارضته لاستفتاء كردستان

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أكراد عراقيون يتظاهرون دعمًا للاستفتاء (أرشيفية)
أبدى مجلس الأمن الدولي، معارضته للاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم اقليم كردستان العراق تنظيمه الإثنين المقبل، محذرًا من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار، ومجددا تمسكه بـ"سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه".
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4- المئات من أهالي نينوي يتظاهرون ضد إجراء استفتاء كردستان

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مظاهرات عراقية ضد انفصال كردستان (أرشيفية)
خرج المئات من الأهالي في محافظة نينوى في مظاهرة حاشدة لرفض إجراء الاستفتاء الشعبي في اقليم كردستان للانفصال عن العراق. وحمل المتظاهرون، الذين يمثلون جميع الطوائف المسيحية والتركمان والعرب والشبك والاخرين، وهم يحملون أعلام العراق وأعلام الطوائف ولافتات كتب عليها "لامساومة على وحدة العراق" و"أهالي الموصل يتظاهرون ضد الاستفتاء في كردستان".
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5- تايوان توقف كل أشكال التجارة مع

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أعلنت حكومة تايوان أنها ستقطع كل أشكال التجارة مع كوريا الشمالية بدءا من الأسبوع المقبل، في إطار جهود دولية للضغط على القيادة في بيونجيانج.
وقال هسو كو-يونج المتحدث باسم حكومة تايوان إن التجارب الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية هددت الأمن العالمي.
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