داوودا : نيبوشا يحفزنا للعب على الأرض وعدم اللجوء للكرات الطولية

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كشف أحمد داوودا لاعب الزمالك، إن المدير الفني للفريق نيبوشا يكره اللجوء الى الكرات الطولية في المباريات، ويحفزنا على اللعب على الأرض أكثر والتمريرات المتقنة والسريعة.

وقال «داوودا» إن الزمالك لعب شوط قوي أمام المصري خاصة في الشوط الثاني ونجحنا فى العودة وتسجيل هدفين نتيجة مجهود جماعي للفريق الأبيض.

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وأوضح لاعب خط وسط الزمالك، أن الزمالك لن ينتنازل عن المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكان الزمالك قد فاز على المصرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الاسبوع الثالث من عمر الدورى العام.