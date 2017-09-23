محمود طاهر يتحدث عن مصير ستاد الأهلي ورسالته للجماهير

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أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن لاعبي الفريق يقدرون حجم المسؤولية قبل لقاء الترجي التونسي مساء السبت على ملعب رادس في جولة الإياب بدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال طاهر في حوار لقناة الأهلي في تونس إن لاعبي الفريق الأحمر يبحثون عن اسعاد الجماهير وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا موضحًا أن لاعبي الأهلي لا يفكرون في مسألة المكافآت وغيرها من الأمور التحفيزية لأن اسعاد الجماهير وتسطير التاريخ أهم من أي شئ آخر.

وأضاف أن المجلس الحالي يسعى بكل تأكيد للفوز بدوري أبطال أفريقيا موضحًا أن المجلس يكمل تاريخ من سبقوه ويسعى لتحقيق الانجازات رغم أن الحرب لا تتوقف ضدنا منذ أول يوم بعد إجراء الانتخابات.

وأوضح أنه يتمسك بحقوق النادي الأهلي في اعتماد لائحته خاصة أن اللجنة الأولمبية لم تقدم أي رد منطقي بشكل رسمي أو عبر وسائل الإعلام لتفسير سبب اعتماد اللائحة الخاصة بالنادي.

وأضاف: " الأهلي يحترم قانون الرياضة ولكن لا يوجد أي بند في القانون يمنع إقامة العمومية على يومين، والأهلي له وضعية خاصة لأنه النادي الوحيد في مصر الذي يملك مقرين".

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وتابع طاهر: " موقفنا قانوني وسنلجأ للمحكمة الرياضية الدولية ضد اللجنة الأولمبية لأن الردود الصادرة من اللجنة الأولمبية لم تتعرض لأي أمر يخالف القانون".

وأشار إلى أن مشروع ستاد الأهلي حلم الجميع وتأخر خروجه إلى النور يأتي بسبب ارتفاع سعر الدولار وصعوبة التمويل ولكن الأهلي تلقى عروضًا مميزة لتمويل الاستاد وبتصميم يتشابه مع ملعب أليانز آرينا المملوك لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأبدى طاهر شعوره بالفخر بسلوك جماهير الأهلي في مباراة الترجي في برج العرب بجولة الذهاب لدور الثمانية مؤكداً أن السيمفونية اكتملت في ملعب مختار التتش.

وأضاف: " الجمهور قدم خطوات عديدة وأثبت أنه قادر على العودة للمدرجات.. والأهلي يملك منظومة متكاملة إلكترونيا لعودة الجماهير".