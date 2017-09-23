لجنة الحكام تفتح تحقيق في فضيحة مدوية وتهدد بشطب حكم الواقعة

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أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه قرر فتح تحقيق موسع وشامل في واقعة تمثل كارثة وفضيحة مدوية.

وقال «عبد الفتاح» في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" الذي يقدمه ماركو مراد علي اذاعة ميجا اف ام، أنه تم رفع تقرير إليه حول إقامة حكم مباراة مركز شباب المحمودية أمام مركز شباب فيشا لمدة 75 دقيقة فقط وقبل انتهاء الموعد الاصلي للمباراة ب 15 دقيقة.

وأوضح عبد الفتاح انه إذا ثبت صحة هذه الواقعة سيتم شطب الحكم محمد خالد الذي أدار هذا اللقاء وهو حكم درجة أولى.

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من ناحية اخري كشف عبد الفتاح ان الحكم الخامس سيتم تطبيقه مع بداية الأسبوع الخامس للدوري اذا رفضت الفيفا تطبيق حكم الفيديو وذلك ضمانا وتأمينا لصحة قرارات مباريات الدوري.