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طارق يحي للتوأم: «كفاية قلة أدب..عمركم ما كنتوا زملكاوية وكان يوم أسود لما دخلتوا النادي» (فيديو)

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طارق يحي للتوأم: «كفاية قلة أدب..عمركم ما كنتوا زملكاوية وكان يوم أسود لما دخلتوا النادي» (فيديو) طارق يحي للتوأم: «كفاية قلة أدب..عمركم ما كنتوا زملكاوية وكان يوم أسود لما دخلتوا النادي» (فيديو)

التحرير

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هاجم طارق يحيى، المدرب العام لنادي ، حسام حسن المدير الفني للمصري، وابراهيم حسن مدير الكرة للفريق البورسعيدي، قائلا «كفاية قلة أدب وطولة لسان عمركم ما كنتم زملكاوية ولا هتكونوا، هو إحنا فتوات إحنا مدربين محترمين».

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وتابع «يحيى» خلال لقاء تلفزيوني: «لحد إمتى هنفضل كده وطولة اللسان ونشتم عيب اللي بيحصل بيشتموا جمهور الزمالك وبيطلعوا الفانلة الحمراء، كان يوم أسود يوم ما دخلتم الزمالك عيب أنتوا ناس كبار».

وفاز الزمالك على المصري في قمة الجولة الثالثة لبطولة الدوري بهدفين مقابل هدف، ليحتل الصدارة برصيد 7 نقاط متساويًا مع المقاولون العرب فيما توقف رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثالث في جدول الترتيب.

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التحرير

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