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نيبوشا: أشكر اللاعبين وثلاث نقاط غالية للزمالك

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نيبوشا: أشكر اللاعبين وثلاث نقاط غالية للزمالك نيبوشا: أشكر اللاعبين وثلاث نقاط غالية للزمالك

التحرير

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حرص المونتنيجري نيبوشا المدير الفنى للزمالك على توجيه الشكر للاعبي الفريق على الفوز على فريق المصري بهدفين لهدف، قائلًا "مبروك للجماهير وبشكر اللاعبين رغم سوء الأداء في الشوط الأول".

وكشف نيبوشا بأنه وأفراد الجهاز الفني المعاون له تحدثوا بين الشوطين مع اللاعبين أننا لم نعود القاهرة بدون الثلاث نقاط.

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وتابع "دخل فينا جول بسبب خطأ وده وارد ونجحنا في العودة وأثبتنا قوة شخصية اللاعبين ثلاث نقاط هامة في المسابقة".

وأكمل المدير الفني أن حالة من الارتباك حدثت في صفوف بعد هدف المصري، مضيفًا أن الأبيض احتاج بعض الوقت لكي يعود من جديد للأجواء.

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التحرير

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