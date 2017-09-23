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وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يجتمعون في نيويورك

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مصراوي Masrawy

وزراء خارجية وقبرص واليونان يجتمعون في نيويورك

12:12 ص السبت 23 سبتمبر 2017

وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يجتمعون في نيويورك

نيويورك - (أ ش أ):
عقد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، الجمعة، اجتماعًا تشاوريًا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بهدف مواصلة التشاور حول سبل تعزيز اليات التعاون فيما بينهم، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الأزمات المتفاقمة التي يشهدها الإقليم.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزراء أكدوا على أهمية تعزيز اليات الحوار والتفاهم فيما بين قطاعات الشباب في الدول الثلاث، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكرى عن تطلع مصر لمشاركة ممثلي الشباب اليوناني والقبرصي للمشاركة في المؤتمر الدولي للشباب المزمع عقده في شرم الشيخ.

كما اتفق الوزراء على أهمية تعزيز التعاون فى المجالين الاقتصادي والتجاري، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز آليات الحوار مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى التشاور وتبادل التقييم فيما بينهم حول مختلف القضايا والتحديات المرتبطة بمنطقة الشرق الاوسط وشرق المتوسط.

وفى هذا الإطار، ثمن وزيرا خارجية اليونان وقبرص الدور الذي تقوم به مصر لتسوية القضية الفلسطينية ودعم عملية السلام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع على اهتمام مصر البالغ بآلية التعاون الثلاثي وضرورة إزالة أي معوقات بيروقراطية تعترض تنفيذ المشروعات المتفق عليها بين البلدان الثلاثة، وبالأخص التعاون في مجال الطاقة والاستفادة من الاحتياطات الضخمة الموجودة في مصر وقبرص والتي يمكن أن تسهم في تلبية الاحتياجات الأوروبية من الطاقة مستقبلا.

كما تناول الوزراء الثلاثة أهمية التعاون في مجال السياحة والنقل، وضرورة انعقاد اللجنة الثلاثية لوزراء السياحة والنقل على نحو منتظم لاستكشاف أطر جديدة للتعاون في هذا المجال.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزراء الثلاثة ناقشوا أهمية الإعداد الجيد للقمة الثلاثية المقرر انعقادها في العاصمة القبرصية نيقوسيا في نوفمبر من العام الجاري.

هذا المحتوى من

Asha

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