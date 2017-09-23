أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بايرن ميونخ يفقد نقطتين جديدتين في صراع «البونديزليجا»

Google+ Print
بايرن ميونخ يفقد نقطتين جديدتين في صراع «البونديزليجا» بايرن ميونخ يفقد نقطتين جديدتين في صراع «البونديزليجا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فقد بايرن ميونخ الألماني، نقطتين ثمينتين في صراع الدوري بعد تعادله أمام نظيره فولفسبورج بهدفين لكل فريق،خلال لقائهما، اليوم الجمعة على ملعب آليانز آرينا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورى الألمانى «البونديزليجا».

تقدم الفريق البافاري عن طريق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكى في الدقيقة 32 من ضربة جزاء مشكوك فى صحتها ،وعزز روبن من تقدم فريقه من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 43 من الشوط الأول.

شاهد أيضا

واستطاع فولفسبورج تقليص الفارق عن طريق أرنولد ضربة حرة مباشرة سكنت شباك الحرس بغرابة في الدقيقة 56، قبل أن يتعادلوا عن طريق دانيل ديدافي في الدقيقة 83 من المباراة.

بتلك النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده لـ13 نقطة محتلًا المركز الثاني بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند مع تبقي مباراة لدورتموند، ورفع فولفسبورج رصيده لـ6 نقاط في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام