بايرن ميونخ يفقد نقطتين جديدتين في صراع «البونديزليجا»

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فقد بايرن ميونخ الألماني، نقطتين ثمينتين في صراع الدوري بعد تعادله أمام نظيره فولفسبورج بهدفين لكل فريق،خلال لقائهما، اليوم الجمعة على ملعب آليانز آرينا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورى الألمانى «البونديزليجا».

تقدم الفريق البافاري عن طريق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكى في الدقيقة 32 من ضربة جزاء مشكوك فى صحتها ،وعزز روبن من تقدم فريقه من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 43 من الشوط الأول.

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واستطاع فولفسبورج تقليص الفارق عن طريق أرنولد ضربة حرة مباشرة سكنت شباك الحرس بغرابة في الدقيقة 56، قبل أن يتعادلوا عن طريق دانيل ديدافي في الدقيقة 83 من المباراة.

بتلك النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده لـ13 نقطة محتلًا المركز الثاني بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند مع تبقي مباراة لدورتموند، ورفع فولفسبورج رصيده لـ6 نقاط في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.