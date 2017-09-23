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أكثر من 20 قتيلا في غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا

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مصراوي Masrawy

أكثر من 20 قتيلا في غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا

11:43 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

أكثر من 20 قتيلا في غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا

اسطنبول - (د ب أ)
أعلن خفر السواحل في تركيا، اليوم الجمعة، أن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا المطلة على البحر الأسود.

كان الزورق قد انقلب، بالقرب من بلدة كيفكين الساحلية شمال غرب تركيا صباح اليوم الجمعة.

وذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ 40 شخصا.

ولم تتضح جنسيات هؤلاء الذين كانوا على متن الزورق وكذلك وجهاتهم.

ولا تزال فرق الإنقاذ تمشط منطقة الحادث بحثا عن خمسة أشخاص فقدوا.

وتشارك في عملية البحث زوارق خفر السواحل وقوارب مدنية إلى جانب مروحية وطائرة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن مسارات الهجرة الجديدة هي عبر رومانيا وإسبانيا في محاولة للتغلب على جهود الاتحاد الأوروبي لكبح موجات الهجرة في وسط وشرق دول البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أنقذ خفر السواحل الروماني مجموعة من 157 لاجئا عراقيا وإيرانيا منهم 56 طفلا في قارب انحرف في البحر الأسود.

ويقوم مهربو البشر حاليا بنقل المهاجرين على قوارب باتجاه رومانيا بدلا من إرسالهم برا من تركيا ثم إلى بلغاريا وصربيا.

ويحاول عدد كبير من المهاجرين، الذين يغادرون من السواحل التركية ، الوصول إلى رومانيا عبر البحر الاسود.

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مصراوي Masrawy

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