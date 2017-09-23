10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، واشنطن من محاولة إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الايراني ، وقال وزير الخارجية الكوبي إدواردو رودريجيز باريلا، إن أمريكا تنتهك حقوق الإنسان وتنتهج سياسة كراهية الأجانب، وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن المنظومة التنموية للأمم المتحدة لا تزال في حاجة إلى إصلاح حقيقي .

1- لافروف: إعادة التفاوض على "اتفاق إيران النووي" يعني عدم احترامه

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، واشنطن من محاولة إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الايراني معتبرًا أن ذلك يعني عدم احترامه. وأضاف: "من الخطأ خلط الحابل بالنابل خصوصًا عندما يتعلق الأمر بموضوع بمستوى تعقيد الاتفاق النووي الإيراني".

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2- وزير الخارجية الكوبي: ترامب ليس له سلطة أخلاقية للحكم على بلدي

وزير الخارجية الكوبي ادواردو رودريجيز باريلا - أرشيفية

قال وزير الخارجية الكوبي إدواردو رودريجيز باريلا، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس له سلطة أخلاقية للحكم على بلدي"، مضيفًا: "أمريكا تنتهك حقوق الإنسان وتنتهج سياسة كراهية الأجانب".

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3- شكري: المنظومة التنموية للأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح حقيقي

وزير الخارجية سامح شكري - أرشيفية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن المنظومة التنموية للأمم المتحدة لا تزال في حاجة إلى إصلاح حقيقي يراعي متطلبات الدول النامية ويستجيب إلى تطلعات شعوبها في تحقيق الرخاء والتنمية.

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4- أمیر الإیزيدیین عن استفتاء كردستان: يجب التصويت بـ"نعم" للانفصال

أمير الإيزيديين في كردستان والعالم تحسين بك سعيد - أرشيفية

حث أمير الإيزيديين في كردستان والعالم، تحسين بك سعيد، جميع الإيزيديين من الذين يحق لهم التصويت، على المشاركة في الاستفتاء العام، والتصويت بـ"نعم" لانفصال كردستان عن العراق.

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5- رئيسة وزراء بريطانيا: لن نطرد مواطني الاتحاد الأوروبي من بريطانيا

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في بروكسل في 23 يونيو 2017 (أ ف ب)

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى إن بلادها إنه لن يتم طرد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وبينهم 600 ألف إيطالي، بعد خروج بريطانيا من التكتل:" نريد منكم البقاء ونحن نقدركم".

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6- زعيم كوريا الشمالية: ترامب سيدفع ثمن تهديده لبيونج يانج

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون - أرشيفية

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون إنه سيجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يدفع ثمنًا غاليًا" لتهديده بيونج يانج بـ"التدمير الكامل".

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7- تيلرسون: المعاهدات ليست كافية لوقف البرامج النووية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (يمينًا) ووزير الدفاع جيمس ماتيس (يسارًا) في واشنطن في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن المعاهدات والقرارات ليست كافية لوقف انتشار الأسلحة النووية.

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8- أبو الغيط: سوريا المستقبل ينبغي أن تمتلك سيادة حقيقية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن النزاع السوري يدخل مرحلة جديدة. وأضاف: "سوريا المستقبل ينبغي أن تمتلك سيادة حقيقة على أراضيها".

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9- ميستورا: يجب بدء عملية سياسية في سوريا بعد انتهاء محادثات أستانا

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: "يجب البدء في عملية سياسية بشأن سوريا بعد انتهاء محادثات أستانا".

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10- المتحدث باسم الكرملين: روسيا قلقة من تبادل التهديدات بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا تشعر بقلق شديد من تصعيد التوتر حول الأزمة الكورية الشمالية بعد تبادل تهديدات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية.

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