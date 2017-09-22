وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يعقدون اجتماعا في نيويورك

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عقد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، اليوم الجمعة، اجتماعا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف مواصلة التشاور حول سبل تعزيز آليات التعاون بينهم، والأوضاع في منطقة الشرق المتوسط، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الأزمات المتفاقمة التي يشهدها الإقليم.

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزراء أكدوا على أهمية تعزيز آليات الحوار والتفاهم فيما بين قطاعات الشباب في الدول الثلاث.

وأعرب شكري عن تطلع مصر لمشاركة ممثلي الشباب اليوناني والقبرصي للمشاركة في المؤتمر الدولي للشباب المقرر عقده في شرم الشيخ.

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واتفق الوزراء على أهمية تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز آليات الحوار مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى التشاور وتبادل التقييم فيما بينهم حول مختلف القضايا والتحديات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وثمن وزيرا خارجية اليونان وقبرص، الدور الذي تقوم به مصر لتسوية القضية الفلسطينية ودعم عملية السلام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وذكر أبو زيد أن شكري شدد، خلال الاجتماع، على اهتمام مصر البالغ بآلية التعاون الثلاثي، وضرورة إزالة أي معوقات بيروقراطية تعترض تنفيذ المشروعات المتفق عليها بين البلدان الثلاثة، خاصة التعاون في مجال الطاقة والاستفادة من الاحتياطات الضخمة الموجودة في مصر وقبرص، التي يمكن أن تسهم في تلبية الاحتياجات الأوروبية من الطاقة مستقبلا.

وتناول الوزراء الثلاثة أهمية التعاون في مجال السياحة والنقل، وضرورة انعقاد اللجنة الثلاثية لوزراء السياحة والنقل بانتظام، لاستكشاف أطر جديدة للتعاون في هذا المجال.



وأشار متحدث الخارجية إلى أن الوزراء الثلاثة ناقشوا أهمية الإعداد الجيد للقمة الثلاثية، المقرر انعقادها في العاصمة القبرصية نيقوسيا، نوفمبر المقبل.