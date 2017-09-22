الكاميرون تتعهد بحملة صارمة ضد الإنفصاليين الناطقين بالإنجليزية

يانجون - (د ب أ)

تعهدت حكومة الكاميرون بشن حملة صارمة على المتظاهرين الناطقين باللغة الانجليزية اليوم الجمعة بعدما نزل الآلاف منهم إلى الشوارع مطالبين بالاستقلال عن البلاد التي يتحدث غالبية سكانها الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة عيسى تشيروما بكاري عن الانفصاليين "تعرضنا لمنظمة إرهابية حقيقية ".

وقال بكاري إنه " يتعين بذل كل جهد ممكن في عملية التخلص منهم".

كان متظاهرون في إقليمي سانتا وإيكونا الناطقين بالانجليزية في الكاميرون قد احتشدوا ضد ما وصفوه بأنه تهميش مستمر للناطقين بالانجليزية ودعوا إلى استقلال تام. واختاروا موعد الاحتجاجات تزامنا مع كلمة الرئيس الكاميرونى بول بيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.