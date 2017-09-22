مرتضى منصور لحسام حسن : «الأهلى إداك على قفاك»

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أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، غضبه الشديد من تصرف حسام حسن المدير الفني لفريق المصري ورفعه قميص أحمر للتأكيد على إنتمائه للأهلي.

وتابع «رئيس الزمالك» في تصريحات للموقع الرسمي للنادي حديثه قائلاً :-"حسام طلع الحقد اللي جواه ضد الزمالك وأنا طردته من النادي لهجومه على أحمد حسام"ميدو"".

وأكمل مرتضى منصور "الأهلي إداك على قفاك وفي الآخر قبلتهم ومشيت في نهائي الكأس".

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وواصل رئيس الزمالك قائلًا :-"قلة أدب من التوأم وشتيمة وحركات بصوابع منهم ومين دول اللي بيبلطجوا على البلد كلها، مضيفًا أنتظر عقوبات صارمة من قبل الجبلاية على التوأم".

وكان الزمالك قد فاز على المصرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الاسبوع الثالث من عمر الدورى العام.