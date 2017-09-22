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حسام حسن: رديت على جمهور الزمالك بشكل محترم

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حسام حسن: رديت على جمهور الزمالك بشكل محترم حسام حسن: رديت على جمهور الزمالك بشكل محترم

التحرير

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أبدى حسام حسن المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي، رضاه على أداء الفريق اليوم فى المباراة التي جمعت المصري والزمالك فى إطار مواجهات الجولة الثالثة بالدوري العام.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقب المباراة، أن المنافسة على البطولة صعبة ولابد من توافر العدالة التحكيمية وكان هناك أخطاء لم يحتسبها الحكم، مضيفًا أن هناك أكثر من لاعب استحق إنذارًا ولم يخرج الحكم شيئًا.

وإستطرد مدرب المصري عدم طرد أحمد الشناوى حارس بعد ضربة لاعب المصرى بدون كرة، وحصل على إنذار فقط.

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وعن إشهاره للعلمين الأحمر والأخضر إشارة منه لحبه للأهلى والمصرى معًا قائلاً :- ينفع جماهير الزمالك تشتمنى بأسرتى وحقى عند المراقب واتحاد الكرة، فهؤلاء لا يمثلون نادى الزمالك ومن أحضرهم هو من يوجههم".

وأضاف حسام حسن فى تصريحاته، أحب الزمالك المحترم، ورديت على هجوم جمهور الزمالك بشكل محترم بحبى للأهلى والمصرى.

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التحرير

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