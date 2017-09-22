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كواليس الزمالك والمصري..إبراهيم حسن«الزمالك أخره الرابع»..ويحيى«كان يوم أسود لما دخلوا النادي»

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كواليس الزمالك والمصري..إبراهيم حسن«الزمالك أخره الرابع»..ويحيى«كان يوم أسود لما دخلوا النادي» كواليس الزمالك والمصري..إبراهيم حسن«الزمالك أخره الرابع»..ويحيى«كان يوم أسود لما دخلوا النادي»

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كتب: عاصم سلامة

انتهت قمة الجولة الثالثة في الدوري المصري بين ناديي والمصري بفوز القلعة البيضاء بهدفين لهدف ليتصدر الدوري برصيد 7 نقاط جمبًا إلى جمب مع المقاولون العرب الذي فاز بدوره على زعيم الثغر.

وأثناء اللقاء حدثت العديد من المناوشات بين أعضاء الجهاز الفني للزمالك والفريق البورسعيدي، بدأت بواقعة اشتباك أحمد الشناوي،حارس مرمى الزمالك، مع عبد الله جريندو وبانسيه لاعبي المصري بعد كرة مشتركة في منطقة جزاء الفريق الأبيض، تلاها مشادة على الخطوط بين مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك وإبراهيم حسن الذي طلب منه أن يصمت قائلًا «مش عايز اسمع صوت حد» ليتدخل الحكم الرابع لإنهاء المشادة.

مدحت عبد الهادي

وأثناء اللقاء قامت جماهير المصري بسب عبدالله جمعة لاعبهم السابق ولاعب الزمالك الحالي ورد الأخير بتوجيه الشكر لهم، كما انفعل حسام حسن علي حكم المباراة «انت ناوي متحسبش حاجه للمصري انهاردة». 

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وبعد اللقاء أشار حسام حسن بعلم أحمر لقلبه مشيرًا لحبه للنادي الأهلي، قبل أن يتنبه ويمسك بقميصالمصري مشيرًا لحبه له أيضًا،مصرحًا «جماهير الزمالك شتمتني بأسرتي وحقى عند المراقب واتحاد الكرة وهؤلاء لا يمثلون نادى الزمالك فمن أحضرهم هو من يوجههم ورديت بحبي لمكانين هما الأهلي والمصري وردى كان بشكل محترم وأنا طول عمري بحسس على جماهير الزمالك مع اني ابن الأهلي وتربيت فيه»، وصاح ابراهيم حسن «دى فرقة آخرهم رابع أو خامس حتى التانى بقى مش طموحهم».

حسام حسن بالعلم الأخمر والأخضر

ليرد عليهم طارق يحيى، المدرب العام للزمالك، قائلًا «يتشدقوا بحب الزمالك وطوال المباراة سب فى الزمالك ولاعبيه»
وواصل يحيى «التؤأم لا تربطهما أي علاقة بالزمالك ولا جماهيره كما يدعون،عمركم ما هتبقوا زملكاوية،مع ان ده شرف ليكوا، لكن احنا لا يشرفنا أن تكونا زملكاوية».

واختتم«لقد سبوا طارق حامد لاعب منتخب وقالوا لنيبوشا نصًا هنضربك لو مسكتش،كفاية قلة أدب وكان يوم أسود لما دخلتوا نادي الزمالك».

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