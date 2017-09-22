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طارق يحيى يهاجم التؤام عقب المباراة: «سحبنا منهم شرف الزمالك»

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طارق يحيى يهاجم التؤام عقب المباراة: «سحبنا منهم شرف الزمالك» طارق يحيى يهاجم التؤام عقب المباراة: «سحبنا منهم شرف الزمالك»

التحرير

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وجه طارق يحيي، المدرب العام للزمالك، هجومًا عنيفًا على التوأم حسام وإبراهيم حسن، عقب مباراة والمصري، التي انتهت منذ قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الحولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز .

وقال يحيي، ردًا على إشارة التوأم بإنتمائهما للأهلي، ورفعهما علم احمر خلال المباراة: "عمركم ما هتبقوا زملكاوية، مع ان دا شرف ليكوا، لكن احنا لا يشرفنا أن تكونا زملكاوية يتشدقوا بحب الزمالك وطوال المباراة شتيمة فى الزمالك واليوم سحبنا منهم شرف الزمالك" .

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وأضاف: "متعجب من تصرفات التوأم خلال المباراة، وكلاهما ظل يسب الزمالك ولاعبيه طوال أحداث اللقاء، وهو ما يدل على أنهما لا تربطهما أي علاقة بالزمالك ولا جماهيره كما يدعون".

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التحرير

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