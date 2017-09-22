أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الزمالك يفلت من فخ المصري البورسعيدي بثنائية

Google+ Print
الزمالك يفلت من فخ المصري البورسعيدي بثنائية الزمالك يفلت من فخ المصري البورسعيدي بثنائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز نادي ، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجيش ببرج العرب، بالإسكنرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

وتقدم المصري بهدف في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، عن طريق إسلام أبو سليمة الذي أحرز رأسية بعدما مهدها زميله جريندو بالرأس، ليختتم هجمة بدأت من ركنية في الجانب الأيسر.

حدثت مشادة بين لاعبي المصري والزمالك بعدما دفع أحمد الشناوي، للاعب الفريق البورسعيدي جريندو لبداية الهجمة بشكل سريع، ثم تدخل بانسيه في الأمر، ليقوم محمد مجدي بدفعه، وحاول الحكم تهدئة الأمر، قبل أن يظهر إبراهيم حسن مدير الكرة منفعلا هو الآخر على الخطوط.

شاهد أيضا

في الشوط الثاني أحرز محمد أشرف "روقة" هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 52 بعدما تجاوز مدافع المصري، ثم سدد بقوة ليعجز الحارس عن التعامل معها.

وعزز أحمد مدبولي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 67 بعدما انطلق بالكرة من حدود منطقة الجزاء سدد بالقدم اليمنى كرة رائعة ذهب في الزاوية البعيدة معلنة عن تقدم الضيوف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الزمالك عند 7 نقاط في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 6 نقاط في المركز الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان