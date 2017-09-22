الزمالك يفلت من فخ المصري البورسعيدي بثنائية

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فاز نادي الزمالك، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجيش ببرج العرب، بالإسكنرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

وتقدم المصري بهدف في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، عن طريق إسلام أبو سليمة الذي أحرز رأسية بعدما مهدها زميله جريندو بالرأس، ليختتم هجمة بدأت من ركنية في الجانب الأيسر.

حدثت مشادة بين لاعبي المصري والزمالك بعدما دفع أحمد الشناوي، للاعب الفريق البورسعيدي جريندو لبداية الهجمة بشكل سريع، ثم تدخل بانسيه في الأمر، ليقوم محمد مجدي بدفعه، وحاول الحكم تهدئة الأمر، قبل أن يظهر إبراهيم حسن مدير الكرة منفعلا هو الآخر على الخطوط.

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في الشوط الثاني أحرز محمد أشرف "روقة" هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 52 بعدما تجاوز مدافع المصري، ثم سدد بقوة ليعجز الحارس عن التعامل معها.

وعزز أحمد مدبولي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 67 بعدما انطلق بالكرة من حدود منطقة الجزاء سدد بالقدم اليمنى كرة رائعة ذهب في الزاوية البعيدة معلنة عن تقدم الضيوف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الزمالك عند 7 نقاط في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 6 نقاط في المركز الثالث.