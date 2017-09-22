أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

طاهر: الأهلي والترجي فريقان كبار والمباراة لن تحسم إلا بصافرة النهاية

Google+ Print
طاهر: الأهلي والترجي فريقان كبار والمباراة لن تحسم إلا بصافرة النهاية طاهر: الأهلي والترجي فريقان كبار والمباراة لن تحسم إلا بصافرة النهاية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، قوة العلاقة الجيدة التي تجمع النادي الأهلي بنظيره الترجي وبجمهورية العربية ودولة تونس، منوهًا بأن مباراة السبت على ملعب رادس هي مباراة بين فريقين كبيرين.

وقال طاهر للإعلام التونسي، على هامش حضوره مران فريق الكرة اليوم الجمعة بملعب رادس: «إن الأهلي والترجي علاقتهما جيدة وأن الناديين اتفقا على أن تكون المعاملة بالمثل في مباراتي دور الثمانية»، مشيرًا إلى أن الأهلي تعاون مع مسئولي الترجي في لقاء الذهاب ببرج العرب، وهو ما وجده الأهلي أيضًا من الترجي في رادس.

وأضاف رئيس الأهلي أن جماهير النادي ستدخل ملعب المباراة بجواز السفر، مثلما حدث مع مشجعي الترجي في مصر، لافتا إلى أن الناديين اتفقا على أن تكون المعاملة بالمثل في كل شيء.

شاهد أيضا

وأوضح المهندس محمود طاهر أن المباراة التي تقام غدًا على رادس لن تُحسم إلا بصافرة النهاية، مشددا على أن الأهلي يسعى للفوز خارج ملعبه، والظفر ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

وأكد رئيس الأهلي ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على إظهار روح «الفانلة الحمراء»، وبذل الجهد المطلوب لتحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل، مشيرا إلى أن جماهير النادي هي سر نجاحه وعظمته وبطولاته بمساندتها ودعمها للفريق في كل وقت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا