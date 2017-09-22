طاهر: الأهلي والترجي فريقان كبار والمباراة لن تحسم إلا بصافرة النهاية

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، قوة العلاقة الجيدة التي تجمع النادي الأهلي بنظيره الترجي وبجمهورية مصر العربية ودولة تونس، منوهًا بأن مباراة السبت على ملعب رادس هي مباراة بين فريقين كبيرين.

وقال طاهر للإعلام التونسي، على هامش حضوره مران فريق الكرة اليوم الجمعة بملعب رادس: «إن الأهلي والترجي علاقتهما جيدة وأن الناديين اتفقا على أن تكون المعاملة بالمثل في مباراتي دور الثمانية»، مشيرًا إلى أن الأهلي تعاون مع مسئولي الترجي في لقاء الذهاب ببرج العرب، وهو ما وجده الأهلي أيضًا من الترجي في رادس.

وأضاف رئيس الأهلي أن جماهير النادي ستدخل ملعب المباراة بجواز السفر، مثلما حدث مع مشجعي الترجي في مصر، لافتا إلى أن الناديين اتفقا على أن تكون المعاملة بالمثل في كل شيء.

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وأوضح المهندس محمود طاهر أن المباراة التي تقام غدًا على ستاد رادس لن تُحسم إلا بصافرة النهاية، مشددا على أن الأهلي يسعى للفوز خارج ملعبه، والظفر ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

وأكد رئيس الأهلي ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على إظهار روح «الفانلة الحمراء»، وبذل الجهد المطلوب لتحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل، مشيرا إلى أن جماهير النادي هي سر نجاحه وعظمته وبطولاته بمساندتها ودعمها للفريق في كل وقت.