سامح شكري يناقش ملف مياه النيل مع نائب رئيس جنوب السودان

القاهرة - (أ ش أ)

عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع الجنرال "تعبان دينج" النائب الأول لرئيس جنوب السودان على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق الوطني بجنوب السودان.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد على العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما عكسته الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس سلفا كير إلى القاهرة في يناير 2017، وتطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى جهود المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى "جوبا" (4 ميجاوات)، وإقامة مشروعين للاستزراع السمكي في "جوبا" و"واو" (بتكلفة تقديرية حوالى 10 مليون دولار للمشروعين)، فضلا عن التعاون في مجال إدارة الموارد المائية والري.

وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري أكد على دعم مصر لشعب جنوب السودان الشقيق، حيث أعرب نائب الرئيس الجنوب سوداني عن تقدير بلاده الكامل، وشعب جنوب السودان بأكمله، لقيام مصر بإيفاد جسر جوي من المساعدات الإنسانية تمثل في 10 طائرات محملة محملة بنحو 100 طن من المساعدات الإنسانية خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2017.

وفيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق الوطني في جنوب السودان، أوضح أبو زيد ان السيد تعبان دنج استعرض الجهود التي تقوم بها حكومة جنوب السودان للم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية، سواء من خلال مسار الحوار الوطني أو مسار اعادة تفعيل اتفاق السلام.

وأكد وزير الخارجية اهتمام مصر بدعم اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 بجنوب السودان خاصة من خلال عضوية مصر في كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تناول آفاق التعاون والتنسيق بين مصر وجنوب السودان حول ملف مياه النيل، وسبل تعزيز آليات التعاون بين دول حوض النيل وبناء التوافق فيما بينها بما يحقق المصالح المشتركة دون الأضرار باي طرف.