أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

سامح شكري يناقش ملف مياه النيل مع نائب رئيس جنوب السودان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سامح شكري يناقش ملف مياه النيل مع نائب رئيس جنوب السودان

11:08 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

سامح شكري يناقش ملف مياه النيل مع نائب رئيس جنوب السودان

شكري يلتقي نائب رئيس جنوب السودان

القاهرة - (أ ش أ)
عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع الجنرال "تعبان دينج" النائب الأول لرئيس جنوب السودان على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق الوطني بجنوب السودان.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد على العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما عكسته الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس سلفا كير إلى القاهرة في يناير 2017، وتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى جهود المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى "جوبا" (4 ميجاوات)، وإقامة مشروعين للاستزراع السمكي في "جوبا" و"واو" (بتكلفة تقديرية حوالى 10 مليون دولار للمشروعين)، فضلا عن التعاون في مجال إدارة الموارد المائية والري.

وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري أكد على دعم مصر لشعب جنوب السودان الشقيق، حيث أعرب نائب الرئيس الجنوب سوداني عن تقدير بلاده الكامل، وشعب جنوب السودان بأكمله، لقيام مصر بإيفاد جسر جوي من المساعدات الإنسانية تمثل في 10 طائرات محملة محملة بنحو 100 طن من المساعدات الإنسانية خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2017.

وفيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق الوطني في جنوب السودان، أوضح أبو زيد ان السيد تعبان دنج استعرض الجهود التي تقوم بها حكومة جنوب السودان للم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية، سواء من خلال مسار الحوار الوطني أو مسار اعادة تفعيل اتفاق السلام.

وأكد وزير الخارجية اهتمام مصر بدعم اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 بجنوب السودان خاصة من خلال عضوية مصر في كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تناول آفاق التعاون والتنسيق بين مصر وجنوب السودان حول ملف مياه النيل، وسبل تعزيز آليات التعاون بين دول حوض النيل وبناء التوافق فيما بينها بما يحقق المصالح المشتركة دون الأضرار باي طرف.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شكرى يبحث التعاون الثنائي وأزمة الروهينجا مع وزير خارجية بنجلاديش

    أخبار

  • شكرى يؤكد استمرار مصر في جهود تقريب وجهات النظر بين القيادات الليبية

    أخبار

  • شكري: المنظومة التنموية للأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح حقيقي

    أخبار

  • شكرى يلتقي وزير خارجية نيبال ويبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

    أخبار

إعلان

8fedcb3e48.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا