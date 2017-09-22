الجيش اليمني: مصرع 170 حوثيا على الحدود مع السعودية خلال 3 أيام

صنعاء - (أ ش أ)

أعلن الجيش اليمني مصرع 170 مسلحا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية ، خلال الأيام الثلاثة الماضية ، في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد على الحدود مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة - أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح استقبلت ، خلال الأيام الثلاثة الماضية ، جثث 170 مسلحا من مقاتليها في مبنى قيد الإنشاء بمديرية حيران المحاذية لمديرية حرض، قبل أن يتم توزيعهم إلى مناطقهم وعلى مستشفيات حجة.

وأضاف المركز أن مستشفى الجمهوري في حجة استقبل خلال اليومين الماضيين عشرات الجثث، بينهم قيادي حوثي يدعى "أبو أمجد الجبري"، وهو مسؤول الإمداد والإسناد في جبهة حرض.

وكانت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية نفذت مؤخرا عمليات عسكرية نوعية لتأمين الشريط الحدودي بين المملكة واليمن ، وكبدت الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا، خسائر بشرية ومادية فادحة.