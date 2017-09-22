بعد يوم من اعتماده.. جامعة الأزهر ترفع تنسيق القبول بالكليات 1,5%

مصراوي Masrawy

كتب ــ محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر، رفع تنسيق القبول بالكليات بنسبة 1.5%، بعد أن اعتمدها الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، أمس الخميس.

واعتمد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بالكليات أمس الخميس، وتم إعلانها على البوابة الرسمية للحكومة المصرية.

وأكدت جامعة الأزهر في البيان الذي أًصدرته أمس الخميس، توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات القمة " طب ــ صيدلة ــ هندسة ــ طب أسنان"، على مستوى الجمهورية.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين القاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة94% ولطب الأسنان القاهرة وأسيوط 604 بنسبة93% ولصيدلة القاهرة601 بنسبة 92,46 ولصيدلة أسيوط591,5 بنسبة 91% ولهندسة بنين القاهرة وقنا 572بنسبة88%.

وأضافت جامعة الأزهر أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات القاهرة وأسيوط ودمياط 620,5 بنسبة 95,46% ولأسنان القاهرة 618 بنسبة 95.8% ولصيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 بنسبة 94% ولهندسة بنات القاهرة 594 بنسبة 91,38% ولتمريض بنات القاهرة 586بنسبة 90,15%.

وأصدرت جامعة الأزهر، اليوم الجمعة بيانا أعلنت فيه الحد الأدنى للقبول بالكليات، مخالفا للبيان الذي أًصدرته بالأمس حول هذا الِشأن.

وأوضحت الجامعة، أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين القاهرة 618 درجة بنسبة 95.8% وطب دمياط 612 درجة بنسبة 94.15% وطب أسيوط 611 درجة بنسبة 94% ولطب الأسنان القاهرة609 درجة بنسبة 93.69% وأسنان أسيوط 606 درجة بنسبة 93.23% ولصيدلة القاهرة601 بنسبة 92,46 ولصيدلة أسيوط 598درجة بنسبة 92% ولهندسة بنين القاهرة584 درجة بنسبة 89.85% وهندسة قنا 581 درجة بنسبة 89.38%.

وأضافت جامعة الأزهر، أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات القاهرة 630 درجة بنسبة 96.92% ودمياط 624 درجة بنسبة 96% وأسيوط . 620.5 درجة بنسبة 95,46% ولأسنان القاهرة 618 بنسبة 95.8% ولصيدلة بنات القاهرة 613 بنسبة 93.31% ولصيدلة أسيوط 611 بنسبة 94%,لهندسة بنات القاهرة 594 بنسبة 91,38%.

فيما حاول محرر "مصراوي" التواصل مع الدكتور إبراهيم الهدهد، المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، لمعرفة سبب رفع التنسيق بعد اعتماده وظهور النتيجة، إلا أنهما لم يستجيبا للهاتف.