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شكرى يبحث التعاون الثنائي وأزمة الروهينجا مع وزير خارجية بنجلاديش

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مصراوي Masrawy

شكرى يبحث التعاون الثنائي وأزمة الروهينجا مع وزير خارجية بنجلاديش

10:49 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

شكرى يبحث التعاون الثنائي وأزمة الروهينجا مع وزير خارجية بنجلاديش

شكري يلتقي وزير خارجية بنجلاديش

نيويورك - (أ ش أ)
عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع أبا الحسن محمود علي وزير خارجية بنجلاديش وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في اللقاء الوزيرة مشيرة خطاب المرشحة لتولى منصب مدير عام اليونسكو على ضوء عضوية بنجلاديش في المجلس التنفيذي لليونسكو.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية مسلمي الروهينجا في ميانمار.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أعرب عن تقدير للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات خاصة الصحة والسياحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري ليرقى لمستوي العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأشار شكرى إلى أهمية تحديد مواعيد الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، كما تناول وزير الخارجية جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر من أجل رفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع تناول أيضا بحث التطورات الإقليمية بمنطقة جنوب آسيا، خاصة أزمة مسلمي الروهينجا، حيث أكد الوزيران أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة من قبل حكومة ميانمار لوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا وتوفير الحماية اللازمة لهم وإيجاد حل دائم للأزمة، فضلا عن قيام المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزيرين بحثا أيضا تبادل التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية ودعم مرشحي البلدين للمناصب الدولية، وتطلع مصر للحصول على تأييد بنجلاديش لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو.

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