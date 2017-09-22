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مقتل شخصين في تجدد خلاف ثأري بمركز أبو تشت بقنا .

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مصراوي Masrawy

مقتل شخصين في تجدد خلاف ثأري بمركز أبو تشت بقنا .

10:46 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

مقتل شخصين في تجدد خلاف ثأري بمركز أبو تشت بقنا .

قنا – عبد الرحمن القرشي:

شهدت قرية الكرنك بمركز أبو تشت بشمال قنا، مساء اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة بين عائلتي الجوالين والخطبة، ما أثار الخوف والفزع بين أهالي القرية، الأمر الذي استدعي تدخل الأجهزة الأمنية التي فرضت كردونًا أمنيًا بين العائلتين.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارًا بمصرع كل من " محمد . ع . ع " 42 سنة، صاحب محل بقالة و "جابر. ع. م " 33 سنة، مزارع، إثر إصابتهم بطلقات نارية.

جرى نقل الجثتين لمستشفى فرشوط المركزي.

وكشفت التحريات تجدد خلافات ثأرية بين عائلتي "الجوالين" و"الخطبة"، حيث قام أفراد من العائلة الثانية يستقلون سيارة بإطلاق النيران مستهدفين المجني عليه الأول، وتصادف تواجد المجني عليه الثاني برفقته، فأصيب الاثنان بطلقات نارية أودت بحياتهما، فيما جرى تشكيل فريق من البحث الجنائي لضبط المتهمين.

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