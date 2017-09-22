المغازي: فترة السيسي الثانية ستشهد حصاد ثمار مشروعات بدأها

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قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي السابق لحملة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحملات التي تدعو إلى انتخاب الرئيس، لفترة رئاسية جديدة، تكشف عن أن لدينا شباب يتمتعون بوعي وإدراك للإنجازات التي تمت على أرض الواقع، والتي حققت طفرة كبيرة للدولة المصرية.

أضاف المغازي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، أن «إنجازات الرئيس في الجانب الدبلوماسي الخارجي بها طفرة كبيرة، حيث أن مصر عادت لدورها الريادي، الدور المصري واضح في الأزمة الفلسطينية والسورية والليبية، ذلك الدور الذي اعترفت به الدول الكبرى، بالإضافة إلى إقامة عدد من مشاريع البنية التحتية الرهيبة».

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أكد أنه بحلول عام 2020 سيشعر المواطن بطفرة في حياته بشكل كبير، سواء على المستوى الاقتصادي للدولة وله كفرد، مشيرًا إلى أن الفترة الرئاسية الثانية لـ«السيسي» ستشهد حصاد ثمار المشروعات التي بدأها، موضحًا أن الرئيس سيُعلن عن مجموعة من المشروعات التي لم يتم التحدث عنها نهائيًا، والتي اكتملت بالفعل، في شهر أكتوبر القادم.