بدراوي: مشكلة التعليم في إدارته.. ولدينا فرصة أرجو ألا تضيع (فيديو)

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قال الدكتور حسام بدراوي، الخبير التربوي وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، إن مشكلة التعليم في مصر تكمن في إدارته، لافتًا إلى أن إدارة المنظومة التعليمية قد تبدو للبعض معضلة، إلا أنها ليست كذلك بالمرة.

أضاف بدراوي، خلال حواره ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، «معندناش مشكلة في التعليم، المشكلة في إدارته، وإذا لم تُدير بكفاءة سيكون الناتج خاسر، على الرغم من أولادنا بذور جيدة للغاية».

وأشاد الخبير التربوي، بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائلًا: «بيتكلم لغة أحب أسمعها والتي يفهمها العالم، وأنا بسانده وأقف وراءه في الإجراءات التي يجب أن تُتخذ، والعالم كله يُغير منظومة التعليم لتتوافق مع معرفة جديدة».

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أكد أن «شوقي يواجه مشاكل كثيرة، حيث أن الوزارة هي الأكثر توظيفًا للمواطنين، حيث أن بها نحو مليوني موظف، ولا تحتاج كل هذا العدد، والموازنة 90% منها يذهب لمرتبات موظفين أغلبهم لا يُفيدون العملية التعليمية».

تابع: «لدينا فرصة جبارة أرجو أن لا تضيع، العالم كله يقف أمام مسرح تعليمي جديد، حيث توفرت تكنولوجيا جديدة جعلت المعرفة متاحة دون تكلفة، وبذلك نحن لسنا في حاجة لأن نسير 30 عام قضاهم غيرنا حتى نلحق به، ممكن نقف مع غيرنا في تغيير المستقبل».