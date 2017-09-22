السعودية تمنع داعية من الإمامة بعد قوله "النساء بربع عقل"

الرياض - (أ ف ب):

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أنها منعت الداعية سعد الحجري من الإمامة والخطابة وسائر الأنشطة الدعوية بسبب "إثارته للرأي العام" لقوله في محاضرة عن "مفاسد" قيادة المرأة السيارة إن النساء بربع عقل.

وقالت إمارة منطقة عسير - في بيان - أن أمير المنطقة فيصل بن خالد؛ وجّه بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع الأنشطة الدعوية بسبب إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط.

وأوضح البيان أن القرار يأتي تفاعلا مع ما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المحاضرة الي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان " 20 مفسدة لقيادة المرأة للسيارة"، وماورد فيها من عبارات تثير الرأي العام، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين".

وأضاف أن الإجراء يهدف إلى التصدي لكل مايثير الرأي العام، والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع وتنتقص من قيمة الإنسان.

وحذر البيان من ان قرار المنع سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر خاصة لا تخدم المصلحة الوطني.

وكان الشيخ الحجري قال في محاضرة: "قيادة المرأة لسيارة فتنة وهي بنصف عقل وإذا خرجت إلى السوق ينقص نصف (عقلها) فكم يبقى؟". وأضاف: "نطالب المرور بأن يتحرى الأمر لأنها لا تملك إلا ربعًا".

والسعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية ومعايير اجتماعية صارمة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات. كما تفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة".

لكنّ المملكة أدخلت - قبل أشهر قليلة - تعديلات على نظام "ولاية الرجل" على المرأة، أمرَت بموجبها باستثناء نشاطات منه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر الغاء هذا النظام برمته.

وفي إطار خطة الإصلاح الاقتصادية الكبرى "رؤية 2030" تسعى السعودية إلى دفع أكبر عدد من النساء للعمل.