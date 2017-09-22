أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السعودية تمنع داعية من الإمامة بعد قوله "النساء بربع عقل"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تمنع داعية من الإمامة بعد قوله "النساء بربع عقل"

10:24 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

ناشطة سعودية خلف المقود في الرياض 22 يونيو 2011

الرياض - (أ ف ب):
أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أنها منعت الداعية سعد الحجري من الإمامة والخطابة وسائر الأنشطة الدعوية بسبب "إثارته للرأي العام" لقوله في محاضرة عن "مفاسد" قيادة المرأة السيارة إن النساء بربع عقل.

وقالت إمارة منطقة عسير - في بيان - أن أمير المنطقة فيصل بن خالد؛ وجّه بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع الأنشطة الدعوية بسبب إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط.

وأوضح البيان أن القرار يأتي تفاعلا مع ما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المحاضرة الي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان " 20 مفسدة لقيادة المرأة للسيارة"، وماورد فيها من عبارات تثير الرأي العام، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين".

وأضاف أن الإجراء يهدف إلى التصدي لكل مايثير الرأي العام، والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع وتنتقص من قيمة الإنسان.

وحذر البيان من ان قرار المنع سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر خاصة لا تخدم المصلحة الوطني.

وكان الشيخ الحجري قال في محاضرة: "قيادة المرأة لسيارة فتنة وهي بنصف عقل وإذا خرجت إلى السوق ينقص نصف (عقلها) فكم يبقى؟". وأضاف: "نطالب المرور بأن يتحرى الأمر لأنها لا تملك إلا ربعًا".

والسعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية ومعايير اجتماعية صارمة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات. كما تفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة".

لكنّ المملكة أدخلت - قبل أشهر قليلة - تعديلات على نظام "ولاية الرجل" على المرأة، أمرَت بموجبها باستثناء نشاطات منه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر الغاء هذا النظام برمته.

وفي إطار خطة الإصلاح الاقتصادية الكبرى "رؤية 2030" تسعى السعودية إلى دفع أكبر عدد من النساء للعمل.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رويترز: السعودية "تعتقل" سلمان العودة وعائض القرني

    أخبار

  • السعودية تبدأ في "تقليم أظافر" الإخوان داخل المملكة

    أخبار

  • السعودية تعلن استعدادها لاستقبال نحو مليوني حاج

    أخبار

  • وفاة 7 حجاج جزائريين

    أخبار

إعلان

602ae1ae36.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل