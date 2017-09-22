الآثار و"السفارة الأمريكية" يحتفلان بانتهاء مشروع تطوير جبانة منف الأثرية

كتبت-نسمة فرج:

يحتفل الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، و توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية، غدا السبت، بانتهاء أعمال تطوير جبانة منف الأثرية بميت رهينة.

كما سيتفقد وزير الآثار، القائم بأعمال السفارة الأمريكية، مشروع التطوير والمنطقه الأثرية، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء.